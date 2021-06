LEGO Super Mario: set e confezioni in offerta durante l'Amazon Prime Day

Anche LEGO Super Mario è tra i protagonisti dell'Amazon Prime Day 2021, tutti i principali set e le confezioni Starter Pack sono in vendita a prezzo scontato per gli abbonati Prime, solo oggi e domani, fino alle 23:59 del 22 giugno.

Tra i set in offerta troviamo lo Starter Pack Avventure di Mario oltre ai pacchetti di espansione Fortezza Sorvegliata, Marghibruco del Deserto e Scivolo della Pianta Piranha.

LEGO Super Mario in sconto

In promozione anche tutti i costumi speciali e il Maker Pack che include una serie di mattoncini e personaggi extra per espandere i percorsi dello Starter Set. Una bella occasione per acquistare nuove confezioni LEGO Super Mario a prezzo ridotto e completare così la propria collezione in vista dell'uscita del set LEGO Super Mario Avventure di Luigi, disponibile dal primo agosto.

Tutte le offerte sono valide solamente per gli abbonati Amazon Prime, se non siete iscritti potete provare Amazon Prime gratis per un mese, senza costi e senza vincoli di alcun tipo.