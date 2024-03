LEGO Super Mario, sorpresa dal MAR10Day: arrivano i Set di LEGO Mario Kart!

I festeggiamenti per il MAR10Day 2024 tra bonus, sconti e offerte proseguono con una sorpresa a tema da LEGO: il colosso dei giocattoli danese e la casa di Kyoto hanno infatti preannunciato l'arrivo dei primi Set ufficiali di LEGO Mario Kart!

Nel corso dello show digitale approntato da Nintendo e LEGO per celebrare il MAR10Day 2024 con i milioni di appassionati della serie di Super Mario e gli amanti degli iconici mattoncini danesi, le due aziende hanno solleticato la curiosità dei propri fan confermando, appunto, di essere al lavoro sui primi LEGO Set ufficiali dedicati a Mario Kart, il cui lancio è previsto indicativamente nel 2025.

Oltre al teaser dei set di Mario Kart, lo spettacolo organizzato dai curatori del portale YouTube di LEGO in collaborazione con Nintendo ha fatto da sfondo anche ad altri annunci, ovviamente a tema LEGO Super Mario. I due colossi dell'intrattenimento hanno infatti presentato diversi set inediti che verranno commercializzati nel corso dei prossimi mesi, come la magione stregata di King Boo, il castello di Peach preso d'assalto da Roy e il treno espresso di Bowser con annesse due stazioni ferroviarie.

Per rimanere in tema, qui trovate il nostro approfondimento sul Set LEGO della Pianta Piranha, un modello in vendita dal novembre dello scorso anno che vanta 540 pezzi e dimensioni (ovviamente a costruzione avvenuta) di 23 centimetri d'altezza, 11 centimetri di larghezza e 17 centimetri di profondità.