LEGO Super Mario va in spiaggia: annunciati i nuovi set per il 2022

A pochi giorni di distanza dalla notte di Halloween, che ha visto l'annuncio di tre nuovi set LEGO Super Mario a tema Luigi's Mansion, la compagnia danese condivide un'ulteriore comunicazione diretta ai fan Nintendo.

Tramite i canali social del colosso di Kyoto, il team LEGO conferma infatti l'intenzione di rendere disponibili ulteriori set di LEGO Super Mario già tra pochi mesi. In particolare, l'azione dell'icona videoludica Nintendo sembra pronta a spostarsi in spiaggia, con una interessante selezione di nuovi set ambientati in riva al mare. Tra palme e nuove sfide, non mancheranno nemmeno personaggi aggiuntivi, pronti ad unirsi al mondo a cubetti di LEGO Super Mario e LEGO Luigi.

Direttamente in calce a questa news, potete osservare alcune immagini di anteprima dei nuovi set LEGO dedicati al celebre Mario. Tutti i nuovi contenuti, conferma Nintendo, saranno resi disponibili nel corso dei primi mesi del prossimo anno, per iniziare il 2022 con la giusta carica di mattoncini colorati. Per il momento, non è stata indicata una data precisa per il lancio dei nuovi LEGO Super Mario.



In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo invece che è stato confermato che i nuovi set LEGO a tema Luigi's Mansion (ovvero LEGO Super Mario Luigi's Mansion Lab and Poltergust Expansion Set; LEGO Super Mario Luigi's Mansion Entryway Expansion Set; LEGO Super Mario Luigi's Mansion Haunt-and-Seek Expansion Set) saranno disponibili a partire dal prossimo 1 gennaio 2022.