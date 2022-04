LEGO Super Mario: lo Starter Pack della Principessa Peach si mostra in uno spassoso video

Tenendo fede agli annunci a tema LEGO del MAR10 Day, i rappresentanti di Nintendo e della casa di giocattoli danese presentano in video lo Starter Pack della Principessa Peach, un set che amplierà la collezione di prodotti LEGO Super Mario portando in dote, appunto, il Castello di Peach e tante sorprese.

Lo spassoso spot confezionato dal colosso videoludico giapponese ci tuffa nelle atmosfere festose del set LEGO Peach e ci permettono di osservare nel dettaglio il personaggio interattivo a lei dedicato e, ovviamente, apprezzare la bontà della trasposizione a tema mattoncini del Castello della Principessa.

Il filmato, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indicazioni sulla data di lancio del nuovo Starter Pack e non entra nel merito del prezzo del prossimo pacchetto d'espansione di LEGO Super Mario. L'unica informazione condivisa dalle due aziende riguarda la finestra di commercializzazione, indicata per questa estate. Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di LEGO e della Grande N, vi ricordiamo che oltre al Castello della Principessa Peach sono previsti altri Starter Pack dedicati, rispettivamente, a quel guastafeste di Bowser e all'adorabile Yoshi, con annessi elementi modulari e personaggi da costruire un mattoncino alla volta.

Per rimanere in tema, sapevate che LEGO ed Epic stanno sviluppando un enorme Metaverso? Il nuovo ecosistema digitale plasmato dalla casa danese e dagli autori di Fortnite assumerà i contorni di un vero e proprio universo interattivo per bambini e famiglie pieno di attività creative da svolgere in piena sicurezza.