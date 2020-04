LEGO Super Mario, svelati i primi set: prezzo, data di uscita e App ufficiale!

A metà marzo, Nintendo e l'impero danese dei mattoncini avevano annunciato LEGO Super Mario, set LEGO dedicato all'iconica mascotte videoludica della Casa di Kyoto.

Oggi emergono nuovi e interessanti dettagli ufficiali. I primi set ad approdare sul mercato saranno tre, con avvio della commercializzazione previsto per il 1 agosto. Elemento essenziale di questa prima ondata di contenuti sarà il Mario Starter Course: quest'ultimo rappresenta infatti il pacchetto base per accedere all'esperienza, essenziale per poter sbloccare i successivi set di espansione. Tra i contenuti inclusi figurano sette mattoncini interattivi esclusivi, presenti solo in questa raccolta. Il prezzo consigliato è stato fissato a 59,99 €.

Contestualmente, sono state presentate anche le due prime espansioni:

Piranha Plant Power Slide Expansion Set : prezzo consigliato di 29,99 €;

: prezzo consigliato di 29,99 €; Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set: prezzo consigliato di 99,99 €;

L'azienda danese ha inoltre presento la, che terrà traccia dei punteggi, offrirà consigli di costruzione, con feature in grado di ruotare la visuale ed effettuare zoom sulle diverse componenti. Incluso anche un forum sul quale scambiarsi spunti creativi. Direttamente in calce a questa news, potete trovare le prime immagini dei tre LEGo Super Mario Set: cosa ve ne pare?Segnalando che, ricordiamo che l'azienda dei mattoncini non ha escluso il possibile coinvolgimento nel progetto di LEGO anche altre IP Nintendo