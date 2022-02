LEGO Super Mario Il Veliero Volante di Bowser è in super offerta

Ottima promozione su Amazon per gli amanti di LEGO appassionati anche di videogiochi, il set Super Mario Il Veliero Volante di Bowser è infatti in super offerta a soli 69,90 euro, con lo sconto del 30% dal prezzo di listino di 99,90 euro, il prezzo più basso mai raggiunto da questo modello che è in vendita nel sito ufficiale LEGO a prezzo pieno.

Con questo Pack di espansione è possibile costruire l’iconico veliero volante di Bowser per esporlo e per ampliare l'universo LEGO di Super Mario. Il veliero può essere disposto in "modalità volo" o ripiegato in "modalità rotta", se si utilizzerà il set per giocare sarà possibile superare sfide come la mano meccanica di Bowser e un blocco POW per far apparire una Tartatalpa dal suo nascondiglio (per poter utilizzare il set per giocare sono necessari lo Starter Pack 71360 o 71387).

Il set include i personaggi di Kamek, Tartatalpa e Goomba, oltre a un Tubo Cannone con cui iniziare un livello da 90 secondi, il veliero si spiega per rivelare un interno ricco di dettagli e numerose sfide per i giocatori, tra cui l'uso della scopa di Kamek per far cadere la mano meccanica di Bowser e un’asse per rovesciare l'albero.

Questo playset giocattolo da 1.152 pezzi misura 30 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 19 cm di larghezza e può essere spiegato e combinato in vari modi con altri set LEGO Super Mario.

Proprio in questo momento anche i set Starter Pack sono in offerta, il set di Mario è acquistabile a questo link a soli 39,90 euro, mentre quello di Luigi a 42,50 euro.