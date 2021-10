LEGO Super Mario X Halloween: annunciati i tre set di Luigi's Mansion!

A breve distanza dalla presentazione del bolocco "?" di LEGO Super Mario, Nintendo e la compagnia danese riservano agli appassionati di mattoncini una speciale sorpresa!

In occasione di Halloween, è stata infatti annunciata una nuova collaborazione tra LEGO e il colosso di Kyoto, volto a dare forma a degli speciali set da brividi. Grande protagonista per l'occasione è la serie di Luigi's Mansion, che inaugura una linea di mattoncini dedicata, con ben tre nuovi set in dirittura di arrivo. L'annuncio, che non poteva che giungere nella notte più spaventosa dell'anno, è stato accompagnato da un primo teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

In un dedalo di Boo, il buon Luigi si ritroverà ad imbracciare il fidato Poltergust anche nella sua versione di mattoncini. I tre set, dei quali ancora non si conoscono i precisi dettagli, si intravedono nel filmato, lasciando intendere la presenza di diverse ambientazioni nelle quali affrontare un temibile King Boo di LEGO! Felici di questo speciale annuncio a tema Halloween?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'ultimo episodio della serie dedicata al fratello di Mario è disponibile su Nintendo Switch. Ampiamente premiato dal nostro Francesco Fossetti nella sua recensione di Luigi's Mansion 3, il titolo rappresenta un'ottima gemma da recuperare in questi giorni.