LEGO Super Mario X Nintendo Italia: ecco come vincere un set LEGO gratis

A breve distanza dalla presentazione del nuovo set LEGO a tema Super Mario 64, il team di Nintendo Italia propone al pubblico un'interessante iniziativa.

La divisione italiana del colosso di Kyoto ha infatti annunciato una speciale estrazione a premi dedicata ai giocatori in possesso di un account My Nintendo. Spendendo 10 Punti Platino, è infatti possibile prendere parte ad un concorso che consente di aggiudicarsi in maniera completamente gratuita una speciale selezione di set LEGO Super Mario e LEGO Luigi. Ogni account potrà tentare la fortuna per un massimo di tre estrazioni, per un totale di 30 Punti Platino richiesti.



I vincitori saranno contattati via mail da Nintendo entro sette giorni dal termine dell'iniziativa. L'estrazione a premi promossa da LEGO e Nintendo Italia vedrà selezionati quindici vincitori, che potranno aggiudicarsi uno speciale pacco premio contente i seguenti omaggi:

Due portachiavi dorati, uno di LEGO Super Mario e uno di LEGO Luigi;

dorati, uno di LEGO Super Mario e uno di LEGO Luigi; Avventure con Mario - Starter Pack;

- Starter Pack; Avventure con Luigi - Starter Pack;

- Starter Pack; Il veliero volante di Bowser - Pack di espansione;

Un'iniziativa sicuramente interessante, in merito alla quale trovate tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del concorso LEGO X Nintendo Italia L'iniziativa riportata è stata segnalata sulle nostre pagine a mero scopo informativo: la Redazione di Everyeye.it non è coinvolta in alcun modo con il concorso a premi.