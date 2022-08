LEGO: tante build a tema videogiochi nella clip sugli accessori fai da te

I curatori dei social di LEGO solleticano la curiosità dei milioni di appassionati dei mattoncini del colosso dei giocattoli danese condividendo una simpatica clip che offre dei consigli per delle build fai da te a tema videogiochi.

Nell'ultimo filmato confezionato da LEGO, il team di creativi dell'azienda danese invita tutti i fan dei mattoncini con il pallino per i videogiochi a fare ordine sulle proprie scrivanie con degli accessori a tema LEGO di facile costruzione ma dal sicuro "impatto scenico".

Tra le Gaming Build suggeriteci da LEGO troviamo ad esempio un simpatico stand per cuffie, una postazione modulare per smartphone con tanto di cassetto portaoggetti, una dock per Nintendo Switch e un secondo stand "fluttuante" per controller.

Date un'occhia alla clip confezionata da LEGO e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Per rimanere in tema, vi ricordiamo che nei giorni scorsi gli sviluppatori di Clockstone e il publisher Thunderful hanno confermato l'arrivo più avanti nel 2022 di LEGO Bricktales su PlayStation, Xbox e Switch. Per saperne di più su questo ambizioso sandbox creativo con infiniti diorami da costruire, vi rimandiamo alla nostra anteprima di LEGO Bricktales a firma di Alessandro Preziosi.