LEGO Technic Ducati Panigale V4 R in offerta per il Black Friday su Amazon

Avete già pensato ai regali di Natale? Vi consigliamo di approfittarne adesso, dal momento che in rete sono ancora attive le offerte del Black Friday, al quale seguirà il Cyber Monday di domani. E quale miglior regalo di un bel set LEGO?

Se siete dei motociclisti oppure avete un amico con la medesima passione, potreste prendere in considerazione l'acquisto della LEGO Technic Ducati Panigale V4 R, una riproduzione della potentissima moto della casa di Borgo Panigale a base di mattoncini danesi. Mentre vi scriviamo, può essere acquistata su Amazon.it al prezzo promozionale di 47,99 euro, con un risparmio del 20% sul prezzo di listino che corrisponde a 59,99 euro.

Lunga 32 cm, alta 16 cm e larga 8 cm, la LEGO Ducati Panigale V4 R è composta da 646 pezzi, il cui montaggio è consigliato ai bambini dai 10 anni in su. Il modello sfoggia la classica livrea rossa e include delle sospensioni anteriori e posteriori indipendenti, lo sterzo anteriore girevole, un supporto per l'esposizione (anch'esso composto da pezzi LEGO) e persino un cambio a 2 marce, il primo in una moto LEGO Technic. Nella confezione è incluso il manuale da costruzione, con le istruzioni facili da seguire passo dopo passo.