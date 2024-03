LEGO The Amazing Spider-Man quadro in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima

Il set LEGO The Amazing Spider-Man è una vera opera d'arte, realizzata in multistrato che da l'impressione di essere tridimensionale, con il famosissimo Uomo Ragno, protagonista del set, che sembra uscire dal quadro.

Il set LEGO The Amazing Spider-Man in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima

Il modello in promozione è in offerta su Amazon al prezzo super scontato di 139,99 euro, con lo sconto di 60 euro dal prezzo di listino di 199,99 euro, nel sito ufficiale lego.com è in vendita senza nessuno sconto. Clicca qui per acquistarlo su Amazon Italia con spedizione gratuita

La testa e le dita di Spider-Man possono inoltre essere messe in pose diverse per diversificare l'immagine che abbiamo costruito con i mattoncini. Particolrità è inoltre la presenza di tele e ragni ed una grafica nell’angolo in basso che contiene la famosa affermazione: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

Scansionando il codice QR presente nella confezione, è possibile ripordurre la Soundtrack originale di Spider-Man e molti altri contenuti esclusivi. Il set, che può tranquillamente essere appeso ad una parete, si compone di ben 2099 pezzi e misura 54 cm di altezza e 41 cm di larghezza.

Uno strepitoso set LEGO che non può mancare nelle nostre stanze nerd sbalordendo amici e parenti.