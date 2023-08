LEGO The Witcher: il bellissimo progetto fanmade vi scalderà il cuore

Tra prodotti ufficiali ed opere amatoriali, è da tempo consuetudine mischiare celebri franchise videoludici con il mondo LEGO (sembra in arrivo LEGO Animal Crossing, a tal proposito), dando vita a fantasiose e spesso avvincenti reinterpretazioni. Una in particolare sembra aver conquistato CD Projekt RED.

Attraverso un post su Twitter/X, lo studio polacco ha condiviso il progetto fanmade di BrickPanda, che reimmagina il mondo di The Witcher per l'appunto in chiave LEGO attraverso una cura nei dettagli e nei particolari che non passa affatto inosservata. Vedere Geralt di Rivia, Ciri e l'evocativo mondo fantasy dell'iconica serie Action/RPG sotto forma di mattoncini riesce a scaldare il cuore dei fan sia di The Witcher che dei LEGO, facendo subito sognare lo sviluppo di un videogioco vero e proprio in questo stile.

Chiaramente, però, come precisato dalla stessa CD Projekt RED, si tratta di una semplice ma curatissima produzione non ufficiale, visibile solo attraverso gli scatti condivisi dalla compagnia sui social. Chissà però che un domani per davvero un gioco simile non possa divenire realtà tra gli innumerevoli progetti collegati alla serie attualmente in lavorazione.



A tal proposito, vi abbiamo già raccontato cosa ci aspettiamo da The Witcher Polaris, il quarto gioco principale che tra qualche anno darà inizio ad una nuova saga già attesissima dagli appassionati.