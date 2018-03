LEGO Worlds: i contenuti Showcase disponibili in un unico DLC gratis

annuncia il lancio dellodi, disponibile per il download oggi stesso su PS4, Xbox One e Steam; l'edizione per Nintendo Switch uscirà all'inizio di aprile.

Di seguito il comunicato stampa diffuso dal publisher:

Se non hai ancora provato alcuni dei contenuti gratuiti che abbiamo lanciato finora per il Build Showcase di LEGO Worlds... niente paura! Li abbiamo messi tutti quanti insieme in un comodo pacchetto DLC. Per trovarlo, basta fare clic su "Add-on" sulla schermata del titolo all'interno del gioco.



Scarica tutti i tuoi elementi preferiti come personaggi, costruzioni, elementi di scena e molto altro da tutti i set gratuiti lanciati l'anno scorso, come il Dojo di Sensei Wu di LEGO Ninjago, le stazioni della polizia, dei pompieri e di servizio di LEGO City e il maestoso Castello di Knighton di LEGO Nexo Knights! I giocatori potranno partire per un viaggio nel futuro con costruzioni speciali a tema Fantascienza e Robot, scoprire rovine abbandonate con gli esclusivi modelli Giungla e avventurarsi nel passato con gli elementi a tema Storia Antica, oltre ad avere accesso alle straordinarie creazioni vincitrici del concorso di design LEGO Winter Wonderland Worlds.



Questo è il momento perfetto per rivisitare le meraviglie di LEGO Worlds con i contenuti Showcase: troverai tutti gli strumenti che ti servono per scatenare la tua creatività e costruire qualsiasi cosa tu desideri! Speriamo che il pacchetto DLC ti piaccia e non vediamo l'ora di ammirare tutte le tue incredibili costruzioni su LEGO Worlds.