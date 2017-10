LEGO Worlds: disponibile il nuovo DLC Monsters

hanno annunciato che, un nuovo pacchetto di contenuti scaricabili a tema per, è ora disponibile a 3,99 euro.

Il pacchetto Monsters aggiunge Monster Town, un luogo bizzarro, ricco di missioni spaventose, creature terrificanti, case stregate e veicoli spettrali, dove ogni giorno è Halloween! Ma gli zombie malvagi stanno prendendo troppo sul serio il loro dolcetto o scherzetto. I giocatori dovranno usare tutte le loro abilità di costruzione con i mattoncini LEGO per riparare i danni e allontanare gli zombie con i propri scherzetti.

I giocatori che acquistano la versione fisica di LEGO Worlds per Nintendo Switch, al prezzo di 39,99 euro, riceveranno anche il pacchetto Monsters e il pacchetto Classic Space rilasciato a luglio. La versione digitale, al prezzo di 29,99 euro, comprende il gioco base i cui contenuti scaricabili sono disponibili separatamente nell'eShop. Entrambi i pacchetti di contenuti scaricabili premium saranno disponibili per tutte le piattaforme. È inoltre disponibile un aggiornamento gratuito che offre una serie di fantastiche nuove funzionalità per rendere la costruzione e l'esplorazione ancora più semplici e divertenti. Adesso gli aspiranti registi potranno creare i propri emozionanti filmati con il Furgone delle riprese, un veicolo utilizzabile da uno o due giocatori. È tutto ciò di cui ha bisogno un giocatore per mettere in scena sequenze epiche o magari per ricreare le scene dei propri film preferiti.



Questo aggiornamento aggiunge lo Strumento di pianificazione, progettato per poter costruire le strutture LEGO più rapidamente. I giocatori potranno utilizzare i vari materiali e i muri precostruiti per dare inizio alla costruzione di nuove strutture con grande facilità. Anche gli strumenti esistenti hanno ricevuto dei significativi miglioramenti per migliorare l'esperienza dei giocatori durante il gioco. Il Menu Scoperte ha un motore di ricerca migliorato, che rende più facile per i giocatori trovare ciò che desiderano, mentre l'aggiornamento dello Strumento paesaggio migliora il modo in cui i giocatori possono modificare i propri Mondi. Sono presenti inoltre importanti aggiornamenti dello Strumento copia, della Mappa galattica e dei Waypoint, oltre ad altri aspetti volti a migliorare l'esperienza complessiva con LEGO Worlds.