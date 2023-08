LEGO X Harry Potter: set in regalo, sconti e bonus con Ritorno a Hogwarts

In attesa di scoprire se arriverà un nuovo grande videogioco a tema LEGO Harry Potter, gli amanti dei mattoncini danesi possono prepararsi per la promozione Ritorno a Hogwarts.

In vista della tradizionale data di ripresa delle lezioni alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, il mondo di LEGO Harry Potter accoglie una interessante selezione di iniziative promozionali. A partire da venerdì 1 settembre e sino a domenica 10 settembre, lo store online di LEGO sarà dunque pronto a celebrare l'immaginario di Harry, Ron e Hermione.

Si parte con una serie di sconti sui set LEGO Harry Potter, tra i quali troveranno spazio anche le seguenti offerte:

Bundle set Stendardo della Casa Grifondoro e Stendardo della Casa Corvonero : acquistandoli entrambi, si avrà uno sconto del 20% sul prezzo di listino;

: acquistandoli entrambi, si avrà uno sconto del 20% sul prezzo di listino; Bundle set Stendardo della Casa Tassorosso e Stendardo della Casa Serpeverde: acquistandoli entrambi, si avrà uno sconto del 20% sul prezzo di listino;

Set LEGO Harry Potter La Camera Blindata Gringott : in regalo con una spesa in set LEGO Harry Potter di almeno 130 euro ;

: in regalo con una spesa in set LEGO Harry Potter di ; Set LEGO Harry Potter Allenamento di Quidditch: in regalo con una spesa in set LEGO Harry Potter di almeno 40 euro;

Spazio anche a, con i seguenti omaggi previsti con il raggiungimento di specifiche soglie di spesa:Gli appassionati iscritti al nuovo programmapotranno infine acquistare in anteprima il nuovo Set LEGO Harry Potter dedicato alla Gringott e composto da oltre 4.800 mattoncini.

