LEGO Zelda Grande Albero Deku: il set potrebbe arrivare nel 2024

Il catalogo LEGO potrebbe presto arricchirsi con un nuovo set ispirato ad una grande IP videoludica, stando ad un'indiscrezione che ha trovato diffusione in rete nel corso di questo weekend.

Il rumor in questione vuole il set del Grande Albero Deku di The Legend of Zelda in arrivo sul mercato nel corso del mese di settembre 2024 in un totale di 2.500 unità e con il codice di identificazione "77092". Non sono attualmente noti dettagli sul prezzo, ma trattandosi di un prodotto su licenza e considerato il grande numero di pezzi che potrebbe comporlo, c'è chi si aspetta un costo di listino attorno ai 300 euro. La stessa fonte, tra l'altro, cita anche la presenza di una figure di Zelda con lo Scudo Hylia all'interno del set.

Il rapporto di collaborazione tra LEGO e Nintendo va ormai avanti da diverso tempo e ha già prodotto i set di LEGO Super Mario e Donkey Kong, dunque - fermo restando che non ci sono ancora conferme ufficiali in merito - non ci stupiremmo affatto se proseguisse per davvero con The Legend of Zelda, altro marchio di spicco della casa di Kyoto.

Per chi non lo sapesse, il Grande Albero Deku è un personaggio ricorrente della serie apparso in episodi come The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Wind Waker, Breath of the Wild e il recente Tears of the Kingdom. Si tratta di un imponente e saggio albero che funge da protettore e guardiano: in Ocarina of Time veglia sui Kokiri dell'omonima foresta, mentre in The Wind Waker protegge i Korogu, abitanti dell'Arcipelago dei Boschi; in Breath of the Wild, invece, custodisce la Spada Suprema per poi consegnarla a Link dopo aver messo alla prova la sua forza.