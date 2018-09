Lei It Die è adesso disponibile gratuitamente su Steam

Let It Die, particolarissimo action free-to-play in terza persona a opera di Grasshopper Manufacture approdato su Playstation 4 alla fine del 2016, è adesso disponibile per il download su PC tramite Steam.

Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati dell'edizione PC di Let It Die:

Minimi

OS: Windows 7 64-bit /Windows 8.1 64-bit /Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 4700 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 680 o superiore

DirectX: Versione 9.0

Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 40 GB spazio disponibile

Scheda Audio: DirectX 9-compliant sound device

Note Addizionali: Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit, risoluzione del display 1280×720 o superiore.

Raccomandati

OS: Windows 7 64-bit /Window 8.1 64-bit /Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i7 7700 o superiore

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 o superiore

DirectX: Version 9.0 Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 40 GB spazio disponibile

Scheda Audio: DirectX 9-compliant sound device

Note Addizionali: Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit, risoluzione del display 1280×720 o superiore.

Let It Die è un titolo action ambientato nel 2026, anno in cui una violenta attività tettonica su scala globale ha gettato il mondo nella disperazione. La misteriosa Torre di Barb, piena di creature spaventose e pericoli di ogni genere, è comparsa nella zona sud-occidentale di Tokyo. L'obiettivo del giocatore è scalare la torre sconfiggendo i temibili avversari che la popolano.