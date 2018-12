Leisure Suit Larry: il creatore Al Lowe mette all'asta il codice sorgente

Al Lowe, il mitico creatore della serie di avventure testuali per adulti conosciuta come Leisure Suit Larry, ha sorpreso gli appassionati della saga annunciando di voler vendere i suoi cimeli videoludici legati agli anni di sviluppo passati in Sierra Entertainment.

Gli oggetti che il buon Lowe ha voluto mettere all'asta su eBay sono davvero tanti e comprendono tutti i progetti realizzati con Sierra, dalle demo tecniche interne all'azienda ai giochi sperimentali che non sono mai apparsi su nessuna piattaforma.

Nel momento in cui scriviamo, le offerte pervenute su eBay nelle aste correlate ai floppy disk del codice sorgente dei primi due episodi di Leisure Suit Larry hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 7.877 dollari (per il lotto di floppy del primo capitolo dell'avventura amorosa di Larry) e di 7.601 dollari (per il codice del secondo titolo).

"Ho 72 anni e nessuno dei miei nipotini vuole questa robaccia", ha spiegato simpaticamente Al Lowe invitando i potenziali acquirenti a rendersi conto che "vendo solo i cimeli e i dati legati al giorno della creazione di Larry 1. [...] I diritti sulla proprietà intellettuale sono stati venduti più e più volte, in questo momento sono in mano a una società di videogiochi tedesca".