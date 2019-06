Leisure Suit Larry e tanto altro in uscita su Nintendo Switch questa settimana

È la settimana dell'E3 e tutte le attenzioni dell'industria videoludica e dei giocatori è concentrata sulla manifestazione losangelina. Ciò non vuol dire però che l'inizio di questa settimana non coincida lo stesso con l'arrivo di nuovi videogiochi.

Dopo aver visto i giochi in uscita su PS4, anche su Nintendo Switch sono in arrivo diversi titoli nei prossimi sette giorni: andiamo a vederli nel dettaglio.

C'è subito un ritorno importante, visto che lunedì è in arrivo Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry, che come al solito prenderà in giro il mondo dell'erotismo con lo stile tipico del puzzle game. Da segnalare anche Battle Worlds: Kronos, strategico a turni di THQ Nordic.

Altri titoli degni di nota sono PlataGO!, un platform-maker per chi volesse mettersi alla prova nel creare il proprio videogame, e l'avventura survival Radiation City. Ricapitolando:

11 Giugno:

Battle Worlds: Kronos

13 Giugno:

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry

Please don't touch anything: Classic

Radiation City

PlataGO!

14 Giugno:

Dead Dungeon

Verlet Swing

Vosaria

Avete già segnato i titoli che vi interessano?