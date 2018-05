Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry appare nel database di Steam: annuncio in vista?

Nelle scorse ore è stato aggiunto nel database di Steam un certo Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don’t Dry, che ha tutta l'aria di essere un nuovo capitolo della serie Leisure Suit Larry, sebbene non sia ancora stato effettuato alcun annuncio ufficiale.

I dettagli reperibili al momento sulla nota piattaforma di Valve sono decisamente risicati. Non c'è alcuna immagine, ma la cosa interessante è che già vengono riportati il prezzo, 29,99 euro, e la data d'uscita, ovvero 24 ottobre 2018. Nessuna informazione, invece, sulle compagnie coinvolte nello sviluppo e nella pubblicazione. Probabilmente, l'inserimento nel database di Steam è avvenuto con troppo anticipo.

L'ultimo titolo della serie ad essere arrivato sul mercato è stato Leisure Suit Larry: Reloaded, un remake di In the Land of the Lounge Lizards (il primo capitolo uscito nel 1987) finanziato su Kickstarter e risalente al 2013. Da allora la celebre serie di avventure grafiche per adulti creata da Al Lowe è rimasta lontana dalla scene. Che sia finalmente giunto il momento di tornare ad impersonare Larry Laffer, il goffo quarantenne alla ricerca del vero amore? Restiamo in atteso di un annuncio ufficiale, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.