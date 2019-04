Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry sarà disponibile in versione fisica quest'estate

Larry Laffer arriverà di nuovo nei negozi con Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Assemble Entertainment e Koch Media hanno siglato un accordo per la distribuzione di questa avventura punta e clicca in Europa.

Sviluppato dallo studio tedesco CrazyBunch, le versioni fisiche per console di Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don’t Dry saranno disponibili presso rivenditori selezionati in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Andorra, Islanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito e Irlanda nell'estate 2019.

Le avventure di Larry Laffer – un uomo stempiato, sulla quarantina che ama i doppi sensi – sono iniziate alla fine degli anni 80 con “Larry” sviluppato da Sierra Entertainment. Dall’inizio del franchise la storia si concentra su Larry ed i suoi maldestri tentativi di sedurre donne attraenti in tutto il mondo. L’umorismo speciale della storia e il nuovo stile grafico 2D disegnato a mano sono stati apprezzati già nella versione PC / Mac già pubblicata, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry è stato infatti acclamato dalla critica e si è aggiudicato diversi premi.

“Siamo lieti di aver trovato in Koch Media un partner per la distribuzione a livello internazionale che ci supporterà egregiamente per la pubblicazione di Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry in Europa per Playstation 4 e Nintendo Switch,” ha dichiarato Stefan Marcinek, CEO e Fondatore di ASSEMBLE Entertainment.

"Con Assemble Entertainment abbiamo trovato un partner che ha dimostrato il proprio istinto non solo per la riqualificazione di brand noti", ha dichiarato Simon Banzhaf, Director Procurement and Operations di Koch Media. "Larry Laffer può essere considerato uno dei fondatori del settore. Ma questo è solo uno dei motivi per cui siamo orgogliosi che il team di Stefan Marcinek abbia scelto Koch Media come partner di distribuzione permettendoci di prendere parte alla nuova avventura "Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry" su PlayStation 4 e Nintendo Switch.