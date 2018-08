Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry Read esce su PC il 7 novembre

Assemble Entertainment e CrazyBunch hanno quest'oggi annunciato la data di lancio di Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry Read. Il titolo sarà disponibile su PC, via Steam, a partire dal 7 novembre 2018.

"In un’avventura “punta e clicca” tipica del genere, scopriremo insieme come finirò a innamorarmi perdutamente di Faith, l’assistente tutta pepe del capo della Prune, un’impresa tecnologica famosa in tutto il mondo. E visto che oggi si fa tutto online, perfino rimorchiare, la mia prima impresa sarà far salire il mio punteggio su Timber, la spettacolare e insostituibile app dove potrò incontrare pollastrelle, soddisfare i loro desideri e di conseguenza ottenere punti per il mio profilo. E, tra un appuntamento e l’altro, state pur certi che non dimenticherò di dare un’occhiata ai nuovi scatti in bikini condivisi su Instacrap... il 2018 è un vero sballo!"

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry Read presenterà un mondo non-lineare, in cui il nostro protagonista farà utilizzo dell'app "Timber" per uscire con le ragazze, aumentare il punteggio del suo profilo e finalmente aprirsi la strada per arrivare a Faith, la donna dei suoi sogni. Il gioco include enigmi da risolvere e più di 30 personaggi disegnati a mano. Se interessati al titolo, vi segnaliamo che potete attualmente sfruttare uno sconto del 15% attivo sul pre-order del gioco su Steam.