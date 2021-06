Lemnis Gate: data d'uscita e prezzo budget per l'FPS a turni

Nel corso della serata abbiamo assistito anche ad un nuovo trailer di Lemnis Gate, il particolare shooter in prima persona che si distingue da tutti gli altri per via della sua struttura a turni.

Oltre a mostrarci le meccaniche di base di questo singolare sparatutto con visuale in soggettiva, il trailer appena mostrato nel corso del PC Gaming Show conferma l'imminente arrivo di una Open Beta, la quale arriverà nel corso del mese di luglio in esclusiva su Steam e permetterà di provare gratuitamente il gioco prima di procedere all'acquisto.

A tal proposito, il filmato ha svelato la data d'uscita del gioco, il quale verrà pubblicato il prossimo 3 agosto 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per celebrarne il lancio, il team di sviluppo ha anche confermato che sarà possibile prenotare il gioco su Steam, Windows Store, PlayStation Store e Xbox Store a soli 13,43 euro (20% di sconto). Per quello che riguarda invece i bonus pre-order, i giocatori che effettueranno la prenotazione potranno ricevere l'esclusivo operatore KARL e la skin per la personalizzazione delle armi Mettle Mantis.

Sapevate che proprio qualche giorno fa è stato confermato che Lemnis Gate sarà incluso in Xbox Game Pass al lancio sia su PC che su console?