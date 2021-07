Lemnis Gate: nuovo trailer per l'FPS in arrivo gratis su Xbox Game Pass

Attraverso un nuovo diario degli sviluppatori, Ratloop Games Canada ci permette di dare un nuovo sguardo a Lemnis Gate, un particolare sparatutto in prima persona dal gameplay strutturato a turni la cui uscita è prevista per il prossimo 3 agosto 2021.

Come ribadito dagli sviluppatori nel video diario ed evidenziato anche nel nostro provato di Lemnis Gate, il titolo è incentrato su battaglie multiplayer 1 contro 1 o in squadre di 2 contro due: le sfide non vedono contrapporsi contemporaneamente su schermo gli avversari, ma si svolgono nell'arco di 25 secondi nei quali compiere tutto il necessario per ottenere utili vantaggi. Emerge così una natura piuttosto strategica dell'azione, in quanto i giocatori nel corso dei loro turni saranno tenuti non solo a conquistare posizioni ed utili risorse, ma potranno anche provare ad anticipare le mosse del team rivale in modo così da metterlo in difficoltà. Gli autori confermano inoltre alcune delle modalità di gioco presenti in Lemnis Gate, tra cui Retrieve XM, una modalità di gioco in stile cattura la bandiera personalizzata dallo studio canadese.

Ricordiamo che Lemnis Gate sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one su tutti i dispositivi supportati, ossia PC, Xbox Series X/S, Xbox One e xCloud. Il titolo è atteso anche su PlayStation 5 e PlayStation 4 sempre per il 3 agosto.