Lemnis Gate su PS5: confermati 4K, 60fps e supporto al DualSense

A poche ore dal debutto di Lemnis Gate, il team di sviluppo ha pubblicato un piccolo articolo d'approfondimento sulle pagine del blog ufficiale PlayStation con l'obiettivo di svelare al pubblico quali sono le funzionalità esclusive del gioco sulla console Sony di nuova generazione.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la versione PlayStation 5 (molto probabilmente anche quella Xbox Series X) girerà a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, assicurando ai giocatori sia un'elevata fluidità delle immagini che un'ottima definizione. Per quello che riguarda invece il DualSense, pare che Lemnis Gate non faccia alcun tipo di uso dei grilletti meccanici, ma sfrutterà il feedback aptico per rendere l'esperienza di gioco più immersiva e far percepire al giocatore le differenze tra i vari tipi di arma. L'ultima feature citata nell'articolo riguarda l'SSD, che consentirà ai giocatori in possesso di PS5 di avvantaggiarsi dei velocissimi caricamenti.

Vi ricordiamo che il particolare sparatutto in prima persona a turni è disponibile da oggi, martedì 28 settembre 2021, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono inoltre scaricare il titolo senza costi aggiuntivi.

