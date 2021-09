Lemnis Gate: alla scoperta dell'FPS a turni nel video approfondimento sul gameplay

Ratloop Games confeziona un video approfondimento sul gameplay di Lemnis Gate che descrive il particolare approccio adottato per dare forma al sistema di combattimento, ai contenuti e alle modalità principali di questo originale FPS multiplayer a turni.

Il filmato propostoci dalla casa di sviluppo canadese ci consente di familiarizzare con le dinamiche ludiche di questo sparatutto sci-fi. In Lemnis Gate, il nostro compito sarà quello di partecipare a battaglie 1 contro 1, o in squadre composte da massimo 2 giocatori, assumendo il controllo di un soldato munito di armi a energia diretta e di equipaggiamenti ipertecnologici.

Sfruttando l'ormai noto espediente narrativo dei loop temporali (ogni riferimento al roguelike alieno Returnal e allo sparatutto ruolistico Deathloop è puramente casuale), il titolo di Ratloop Games concentra l'azione in turni della durata di 25 secondi, un tempo che il giocatore deve sfruttare per studiare lo scenario, ottenere vantaggi e sfruttare i punti deboli del nemico in preparazione della sfida vera e propria.

Per farvi un'idea più compiuta dei contenuti e delle modalità accessibili in questo FPS ibridato agli strategici a turni, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e vi rimandiamo al nostro speciale sul gameplay di Lemnis Gate in previsione del lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S atteso per il 28 settembre. Sin dall'uscita, il gioco sarà disponibile "gratuitamente" su PC e console Xbox per gli abbonati a Xbox Game Pass.