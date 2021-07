Lemnis Gate: lo sparatutto sci-fi è stato rinviato su PC e console

A pochi giorni di distanza dalla conferma dell'arrivo di Lemnis Gate su Xbox Game Pass, gli autori di Ratloop Games Canada si rivolgono ai tanti fan di sparatutto che guardano con curiosità a questo progetto per annunciarne il rinvio su PC, PlayStation e Xbox.

Nel rivolgersi alla loro community per illustrare i motivi di questo posticipo, gli autori nordamericani esordiscono affermando che "la nostra visione che stiamo portando avanti con Lemnis Gate è quella di un'esperienza che possa piacere sia agli amanti degli sparatutto in prima persona che ai patiti di giochi di strategia, grazie a un approccio che pone sullo stesso piano le abilità shooting e la gestione tattica. Abbiamo adorato il modo in cui avete accolto e supportato questa visione sin dall'annuncio e già questo, per noi, rappresenta un risultato strabiliante".

Fatto questo dovuto preambolo, il team di Ratloop Games spiega però che "sfortunatamente, mentre ci avvicinavamo al giorno di lancio, è divenuto sempre più chiaro capire che avevamo bisogno di più tempo per garantire un'esperienza di gioco ottima sin dal day one. Il nostro motto è sempre stato 'il gameplay prima di tutto' e non saremmo rimasti fedeli a noi stessi se non ci fossimo presi del tempo supplementare per concretizzare appieno quella visione".

La nuova data di lancio fissata dagli sviluppatori di Lemnis Gate è perciò quella del 28 settembre, tanto su PC quanto su console PlayStation e Xbox (come pure su Game Pass con supporto a xCloud). Nel frattempo, date un'occhiata al nostro speciale sugli scontri frenetici di Lemnis Gate per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ratloop Games.