Dopo Lenneth, Square Enix registra il marchio Valkyrie Profile negli USA

Il 7 aprile, Square Enix ha registrato il marchio Lenneth in Giappone facendo pensare ad un possibile ritorno di Valkyrie Profile, adesso arriva la conferma che un marchio legato alla saga è stato registrato anche negli Stati Uniti.

Nello specifico, il nome Valkyrie Profile è stato registrato negli USA il 13 aprile scorso e secondo Gematsu è altamente probabile che le due registrazione dei trademark siano collegate. Valkyrie Profile è stato pubblicato nel 1999 in Giappone e nel 2000 in Nord America, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, il nome Lenneth è legato alla riedizione per PSP uscita nel 2006 con il titolo di Valkyrie Profile Lenneth.

Square Enix ultimamente è molto aperta nei confronti di remake e remaster di vecchi classici come dimostrano l'uscita di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition e l'annuncio di Live A Live, JRPG uscito su SNES in Giappone nel 1995 e che si appresta a vedere la luce per la prima volta in assoluto in Europa. In generale, le operazioni di ripescaggio potrebbero non essere terminate e in futuro potrebbe esserci spazio anche per una riedizione di Valkyrie Profile.

Valkyrie Profile Elysium annunciato a marzo è uno spin-off e non è sviluppato da Tri-Ace, l'uscita è prevista nel corso del 2022 ma una data non è ancora stata ufficializzata.