Lenovo e Dorna Sports stringono una partnership per il MotoGP eSport Championship

Dorna Sports annuncia una partnership pluriennale con Lenovo quale sponsor tecnologico esclusivo per il campionato eSport MotoGP. L’accordo prevede inoltre la fornitura da parte di Lenovo di PC di gaming, monitor e accessori per gli eventi dal vivo del campionato.

Oltre alla sponsorizzazione in co-branding, i giocatori che parteciperanno al campionato avranno a disposizione le elevate prestazioni dei dispositivi di gaming Lenovo Legion per godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Grazie a questa partnership il campionato avrà un impatto ancora più importante, con premi sempre più ricchi per questa stagione. Otto sfide online con semifinali dal vivo e il finale di stagione avranno luogo prossimamente. La prima semifinale con i dispositivi Lenovo Legion avrà luogo al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico a settembre, seguita a ottobre dalla gara al Movistar eSports Center di Madrid, per arrivare al culmine della stagione al gran finale della stagione di MotoGP a Valencia a novembre.

“Considerato il fatto che l’eSport è una delle aree del gaming e dello sport in diretta in più grande crescita, con milioni di appassionati in tutto il mondo, la sponsorizzazione del campionato di eSport Dorna MotoGP è un passaggio naturale, dopo la partnership tecnologica che abbiamo siglato nel contesto del campionato mondiale di MotoGP. Abbiamo così la possibilità di offrire esperienze coinvolgenti alla comunità globale del gaming, riunendo la tecnologia di gaming di Lenovo Legion con il gioco MotoGP di Dorna”, ha commentato Gianfranco Lanci, Corporate President e Chief Operating Officer di Lenovo.

“Sono orgoglioso che Lenovo sia entrata a far parte del campionato eSport di MotoGP”, ha dichiarato Pau Serracanta, Direttore Generale di Dorna Sports. “Il brand Lenovo Legion è sinonimo nel gaming di prestazioni ed eleganza e, grazie a questa partnership, alcuni tra i più forti gamer al mondo avranno la possibilità di giocare con i dispositivi Lenovo Legion nelle semifinali e nel gran finale. Sono certo che questa partnership fra Lenovo e il campionato eSport di MotoGP sarà il primo passo verso un futuro di grande successo”. Sta per partire una nuova stagione di corse, da oggi con la potenza di Lenovo Legion.