Lenovo lancia in Italia Legion Community: con sconti e contenuti per il gaming

Lenovo ha annunciato oggi il lancio in Europa ed Italia di Legion Community, la nuova area digitale dedicata ai videogiocatori, in cui sarà possibile scoprire le ultime novità dal mondo del gaming e sulla tecnologia Lenovo per i gamer.

Tramite Legion Community gli iscritti avranno accesso a contenuti esclusivi come sconti e preview di prodotti, ma anche a meeting con esperti di gaming e proplayer del panorama eSport. Inoltre, saranno dati loro consigli per ottimizzare l'hardware e software e migliorare le performance su PC e smartphone Legion.

Lenovo, inoltre dà ai primi iscritti la possibilità di ricevere un voucher da 300 Euro per acquistare il Legion Phone Duel sul proprio sito web ufficiale.

La Legion Community è ancora in fase beta, ed al suo interno sono disponibili varie stanze suddivise per lingua, tra cui figurano anche quelle italiane. Sicuramente una piacevole novità per i videogiocatori italiani, che avranno a disposizione uno spazio a loro dedicato in cui parlare.

Del Lenovo Phone Duel abbiamo discusso su queste pagine lo scorso novembre, quando abbiamo avuto modo di provarlo e di metterci sopra le mani. Si tratta di uno smartphone da gaming diverso rispetto ai concorrenti grazie all'approccio ingegneristico e tecnologico adottato dalla società in fase di sviluppo.