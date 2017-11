Lenovo Legion presenta la GeForce GTX Challenge: tutti i dettagli

: Esiste un modo migliore per festeggiare unper i giocatori se non quello di riunire 8 diverse squadre provenienti da tutta Europa, in rappresentanza della propria della propria community e della propria nazione?

La GeForce GTX Challenge, presentata da Lenovo Legion, si terrà a Parigi il 18 e 19 Novembre 2017, e sarà powered by Lenovo, che metterà a disposizione i suoi nuovi sistemi equipaggiati con le GPU della serie GeForce GTX 10. Le diverse squadre, che saranno composte da Youtuber famosi e dai migliori streamer Twitch europei, rappresenteranno Francia, Germania, Paesi Scandinavi, Polonia, CIS, Spagna, Gran Bretagna e, non ultima, l'Italia e si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore a nome della propria community e del proprio paese.

A battersi per i nostri colori saranno i Mates, il gruppo di youtuber più seguito in Italia, composto da quattro ragazzi che, con i loro singoli canali: Anima, St3pNy, Vegas e SurrealPower, vantano attualmente circa 8 milioni di iscritti. I caster italiani che commenteranno le sfide in diretta streaming saranno altri due volti noti, VKingPlays e MarkusKron.

Una sfida epica e divertente con i titoli per PC più famosi

Questa maratona di gioco metterà alla prova i team concorrenti su diverse abilità: capacità di sopravvivenza con PlayerUnknown’s Battlegrounds, di reazione con Rocket League, di lavorare in gruppo con Overwatch, di precisione con Rainbow Six: Siege, di velocità con Project CARS 2, nello sport con Pro Evolution Soccer 2018, nella leadership con Destiny 2 e, infine, la sfida verterà anche sull'abilità nel realizzare un PC davvero unico!

Hardware allo stato dell'arte

Tutti i pretendenti giocheranno su PC di Lenovo progettati per i gamer più esigenti. Lenovo Legion Y920 Tower è una potente macchina VR-ready equipaggiata con GeForce GTX 1080 che, insieme al monitor curvo Lenovo Y27G, assicurerà un' incredibile immersività nei giochi.

Il laptop Lenovo Legion Y920 è semplicemente la soluzione portatile definitiva: una vera macchina da guerra mobile con display da 17 pollici equipaggiata con GeForce GTX 1070, senza dubbio tra i migliori laptop da gaming sul mercato.

Le squadre si sfideranno in una lotta epica per conquistare il potere e tutti i gamer italiani sono invitati a supportare la squadra che rappresenterà il proprio paese anche sui social con #LegionGTXChallenge per incoraggiarla a conquistare la vittoria.