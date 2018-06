Lenovo presenta i nuovi PC da gaming della serie Legion

Poco più di un anno dopo il lancio di Lenovo Legion, la famiglia di PC dedicati al mondo gaming, Lenovo conferma il suo impegno nella progettazione e nella creazione di laptop, tower e cube all’avanguardia per consentire ai gamer di tutto il mondo di vivere esperienze di gioco realistiche e coinvolgenti.

Oggi, all’E3, è il momento di conoscere sei nuovi componenti della famiglia: i laptop Lenovo Legion Y730 e Y530, i Lenovo Legion T730 e T530 tower, e infine i Lenovo Legion C730 e C530 cube. Dai titoli più richiesti del momento alle “battle royale” dense di azione fino ai giochi di ruolo, queste potenti macchine, in qualsiasi formato si presentino, sono equipaggiate per consentire sessioni di gioco mozzafiato.

Ogni dispositivo è provvisto di un sistema di raffreddamento potenziato, che consente di mantenere una temperatura ottimale anche quando la competizione si scalda, dando al giocatore una tranquillità aggiuntiva quando le prestazioni di gioco arrivano al limite.

Per far fronte alle esigenze dei PC gamer, sempre alla ricerca della sostanza insieme allo stile, il design degli ultimi Lenovo Legion è stato completamente riprogettato, con una nuova estetica moderna e lineare più essenziale - per dare maggiore risalto alle prestazioni. Tipicamente un PC per il gaming è utilizzato anche per altre attività, quindi i nuovi Legion sono progettati per gestire le situazioni di gioco più estreme mantenendo al contempo un aspetto elegante per l’uso in ambiente professionale.

Gaming e lavoro in un unico dispositivo – Lenovo Legion Y730 e Y530 (laptop)

I nuovi laptop Lenovo Legion sono pensati per il gamer moderno che viaggia leggero. I tempi in cui si rendeva necessario utilizzare due macchine diverse per il lavoro e per il divertimento sono passati: i Lenovo Legion Y730 e Y530 racchiudono due anime in un solo cuore. Realizzati in alluminio anodizzato accuratamente lavorato in una sofisticata tonalità Iron Gray, il Legion Y730 presenta una cornice ultrathin intorno al display HD IPS. La cover di Legion Y530 presenta invece una particolare trama che si irradia a partire dalla “O” della parola LEGION impressa sullo chassis, estendendosi in una sfumatura denominata Raven Black.

Più sottili, leggeri ed eleganti che mai, i nuovi laptop Legion sono l’ideale per chi desidera ritagliarsi uno spazio per giocare anche in viaggio o tra una riunione e l’altra. L’accoppiata vincente è presto fatta: lo zaino rigido Lenovo Y1 è il compagno ideale per trasportare in ogni situazione il proprio laptop Legion dalle riunioni al tempo libero, in sicurezza.

Sangue freddo anche sotto pressione

Il nuovo sistema di raffreddamento a due canali con ventole di supporto consente una portabilità ottimale senza dover ricorrere a ventole ingombranti e poco efficienti: il flusso d’aria è incrementato del +16%, con temperature di sistema ridotte del -10% rispetto ai modelli precedenti. Il risultato è un raffreddamento più efficace e silenzioso.

Immergersi nel suono e negli effetti speciali

Sia Legion Y730 sia Legion Y530 supportano schede video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, e possono montare processori fino a Intel Core i7 di ottava generazione con Windows 10. Le tastiere hanno un tempo di risposta inferiore al millisecondo, per vincere ogni sfida in un soffio. Il display 144Hz full HD IPS opzionale offre un’altissima frequenza di refresh nonché una riduzione dell’offuscamento, e cornici più sottili per schermi fino a 300 nit: i personaggi sembreranno prendere vita sullo schermo!

Lenovo Legion Y730 è il primo laptop al mondo con il sistema di speaker Dolby Atmos con Dolby Sound Radar. Il sistema di altoparlanti Dolby Atmos crea un’esperienza di gioco straordinaria grazie agli speaker personalizzati ed equalizzati Dolby o in cuffia, dando una resa sonora avvolgente, viva e ricca.

Il nuovo Lenovo Legion Y530 Laptop supporta nativamente Dolby Audio che, assieme alla grafica full HD, regala un’esperienza di gioco davvero coinvolgente e immersiva.

Se Lenovo Legion Y530 rappresenta la scelta di base, Y730 è invece disponibile nelle due varianti 17’’ o 15’’ con memoria 16GB CORSAIR DDR4 overclocked opzionale. È inoltre il primo notebook per gaming al mondo dotato di tastiera retroilluminata interamente personalizzabile CORSAIR iCUE RGB e illuminazione accessoria, nonché di sei tasti macro “Y” personalizzabili fino a 16 milioni di combinazioni di colore.

Portabilità e praticità – Lenovo Legion C730 e C530

I cube Lenovo Legion C730 e C530 si rivolgono ai giocatori più accaniti che necessitano di macchine con pesi e ingombri ridotti, senza rinunciare ai vantaggi di un desktop. Il nuovo formato compatto da 19 litri è oggi ancora più leggero, per portare la potenza di calcolo di Legion ovunque con sé.

Tutti i colori dell’arcobaleno

Sul lato superiore del cube, è posta una maniglia per il trasporto. La copertura superiore è trasparente per mostrare le componenti della macchina, come ad esempio il sistema di illuminazione RGB opzionale di Legion C730 o il sistema a illuminazione LED rosso di Legion C530 – totalmente personalizzabile grazie a Lenovo Vantage.

Compatto e potente

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte. Lenovo Legion C530 è il cube entry-level con Windows 10 dal prezzo competitivo, mentre il C730 rappresenta il livello successivo con caratteristiche aggiuntive. Grazie alla scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060, al più recente processore Intel Core i7 di ottava generazione e alla memoria overclocked 32GB CORSAIR DDR4, Lenovo Legion C730, è compatto e potente – pronto a mostrare le proprie funzionalità VR-ready. Dolby Atmos su Lenovo Legion C730 e C530 conferisce una qualità audio realistica3, dando ai gamer l’impressione di essere all’interno del gioco

I nuovi cube montano anch’essi un sistema di ventilazione a doppio canale per una gestione ancora migliore dei flussi di calore, in modo da poter giocare senza interruzioni.

Prestazioni al top – i tower Lenovo Legion T730 e T530

Lenovo Legion T730 e T530 tower sono il fiore all’occhiello di un set da gaming di tutto rispetto. Con uno chassis di 28 litri, Legion T530 condivide la stessa trama Raven Black dei laptop Lenovo Legion Y530, solo che in questo caso la sfumatura si irradia dal tasto di accensione. Dietro ai ventilatori di raffreddamento, Legion T530 è illuminato di rosso, mentre Legion T730 è dotato di un sistema di illuminazione RGB completo interno ed esterno dietro un pannello trasparente che rivela il cuore pulsante del dispositivo.