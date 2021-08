Leo Messi: su quante copertine di FIFA e PES appare il calciatore argentino?

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Leo Messi lascia il Barcellona, come annunciato dal club spagnolo dopo una trattativa non andata a buon fine a causa di alcuni paletti imposti da LaLiga. Celebriamo il mito di Messi al Barcellona ricordando tutte le copertine di FIFA e PES con protagonista il fuoriclasse argentino.

Il rapporto di Lionel Messi con i videogiochi di calcio inizia nel 2009 quando compare sulla copertina di PES 2019, l'accordo con Konami proseguirà anche nel 2010 e nel 2011, mentre negli anni successivo Leo presterà il suo volto a FIFA, comparendo sulla cover per quattro edizioni consecutive dal 2013 al 2016.



Leo Messi firma nuovamente una partnership con Konami nel 2019 per diventare testimonial di PES 2020, la collaborazione dovrebbe proseguire anche con eFootball, che vede proprio Lionel come uomo immagine dl nuovo brand calcistico. Non è chiaro se l'accordo sia personale o legato all'F.C. Barcellona ma la prima ipotesi sembra essere la più probabile dal momento che il calciatore è comparso nei trailer e nelle grafiche con una maglia con il logo eFootball, senza riferimenti alla squadra blaugrana.



Un giovane Messi, infine, è il protagonista della copertina di FIFA Street, gioco di calcio arcade uscito nel 2012 e accolto tiepidamente da pubblico e critica.