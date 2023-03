Leon Kennedy vs Chris Redfield: chi è il miglior protagonista di Resident Evil?

Nel corso della sua storia Resident Evil ha offerto una moltitudine di protagonisti differenti, ma a confermarsi i volti principali della serie Capcom sono stati Leon S. Kennedy e Chris Redfield, comparsi nella maggior parte dei giochi e film in CGI incentrati sul brand.

Chris è apparso già nel primissimo Resident Evil ed avrà ruoli principali anche in giochi come Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 5 e Resident Evil Village, mentre Leon fa la sua originale comparsa in Resident Evil 2 ed è al centro anche di Resident Evil 4 (ecco a tal proposito come si ricollega la trama Resident Evil 4 alla storia di RE1, 2 e 3). Considerato il ruolo primario che hanno sempre rivestito da allora, entrambi sono divenuti figure cardine della serie, ma chi dei due è effettivamente il miglior protagonista di Resident Evil? Una domanda a cui è difficile trovare una risposta chiara, considerata la continua evoluzione che hanno avuto nel corso dell'interno franchise.

Chris era già un agente esperto al servizio della S.T.A.R.S. al momento degli eventi del capostipite, risultando tra i primi individui a confrontarsi con le armi bio-organiche (BOW) della Umbrella Corporation e tra i pochi sopravvissuti agli orrori di Villa Spencer, mentre Leon era un poliziotto novellino al suo primo giorno al Raccoon Police Department, coinciso proprio con l'epidemia di T-Virus che porterà alla distruzione di Raccoon City; eppure, nonostante fosse alle prime armi, riesce a sopravvivere al massacro.

Da quel momento entrambi gli agenti diventeranno veri e propri "maestri" nel combattimento con le BOW: Chris sarà tra i primi membri della B.S.A.A., realtà specializzata nella lotta alle mostruosità biologiche, mentre Leon verrà addestrato per divenire uno dei principali agenti al servizio del governo degli Stati Uniti (come raccontato anche nella Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake). Il proseguo della serie dimostra che entrambi i personaggi sono risorse cruciali nella lotta contro il bio-terrorismo, ed anche nel loro unico, breve confronto nel corso di Resident Evil 6 non emerge un chiaro vincitore, con i due che combattono ad armi pari.

La parola passa dunque a voi: considerata l'evoluzione dei due eroi nel corso di tutta la serie, chi ritenete sia effettivamente il miglior protagonista tra Chris e Leon?