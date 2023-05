Let Bions Be Bygones, la nuova avventura narrativa-noire si presenta all'INDIE Live Expo

Come accennatovi nella giornata di ieri, nel corso di questo sabato 20 maggio si è tenuto l'INDIE Live Expo 2023. Durante l'evento videoludico incentrato sulle produzioni digitali minori che arriveranno nel prossimo futuro, abbiamo assistito alla presentazione di moltissime IP, tra cui Let Bions Be Bygones, che faranno la felicità dei giocatori.

Stiamo parlando della nuova avventura ideata dai ragazzi di Bohemian Pulpe e pubblicata da Microprose Software, nella quale verrà messa in scena la storia del detective John Cooper nel pianeta di Terrahive. "Benvenuti sul pianeta Terrahive. Un pianeta che non sarebbe dovuto esistere. Completamente incrostato da una malattia chiamata umanità. Arcologie aziendali e ascensori spaziali ombreggiano gli strati di edifici inquinati costruiti dall'uomo. Sorvegliati da cervelli antichi su apparati e guidati da avidità, corruzione, progresso e immortalità".

Sono queste le premesse del titolo dalla forte componente ruolistica e dalle tinte noir a tratti cyberpunk. Purtroppo non vi sono molte informazioni circa la data d'uscita prevista per il progetto: essa deve essere ancora annunciata, ma non è da escludere che possa giungere in quel di Steam entro la fine del 2023. L'INDIE Live Expo ha dato spazio ad un totale di oltre trecento produzioni videoludiche mostrate in pompa magna nel corso della presentazione, le quali accompagneranno un periodo di tempo che va dalla seconda metà del 2023 al 2024 e non solo.