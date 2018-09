Let it Die arriva su PC il 26 settembre, svelati i requisiti di sistema

Sapevamo già che Let it Die, già disponibile su PlayStation 4, sarebbe giunto entro l'anno su PC, e nelle scorse ore è stata finalmente aperta la pagina Steam del gioco, confermandoci così la data di lancio sulla piattaforma.

Let it Die per PC sarà disponibile a partire dal 26 settembre. Insieme alla data di uscita, possiamo apprendere anche tutti i dettagli riguardanti i requisiti minimi e raccomandati, che vi andiamo a riportare qui di seguito:

Minimi

OS: Windows 7 64-bit /Windows 8.1 64-bit /Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 4700 o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 680 o superiore

DirectX: Versione 9.0

Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 40 GB spazio disponibile

Scheda Audio: DirectX 9-compliant sound device

Note Addizionali: Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit, risoluzione del display 1280×720 o superiore.

Raccomandati

OS: Windows 7 64-bit /Window 8.1 64-bit /Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i7 7700 o superiore

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 o superiore

DirectX: Version 9.0 Network: Connessione Internet a banda larga

HDD: 40 GB spazio disponibile

Scheda Audio: DirectX 9-compliant sound device

Note Addizionali: Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit, risoluzione del display 1280×720 o superiore.

Let it Die, disponibile ora in formato free-to-play su PlayStation 4, arriverà su Steam il 26 settembre. Se interessati ad un approfondimento sul gioco pubblicato da GungHo Online Entertainment e sviluppato da Grasshopper Manufacture vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.