Let It Die festeggia con una diretta ufficiale i quattro milioni di download

ha annunciato che, il particolare action free-to-play sviluppato da, ha raggiunto i 4 milioni di download in tutto il mondo.

Sul notevole traguardo raggiunto dal prodotto, il CEO di GungHo Online Entertainment, Kazuki Morishita, ha rivelato di essere molto felice di aver ottenuto quattro milioni di download dal lancio ad oggi, aggiungendo che il team continuerà a produrre nuovi contenuti, in modo che Let It Die possa essere apprezzato ancora per molti anni a venire.



Per celebrare questo risultato, GungHo ha inoltre annunciato una diretta ufficiale di Let It Die per il prossimo 27 febbraio, che potrete seguire direttamente sul canale Twitch del publisher.



Sviluppato da Suda51 (No More Heroes, Killer Is Dead, The Silver Case), l’irriverente action game free-to-play in terza persona Let It Die è scaricabile gratuitamente ed esclusivamente su PlayStation 4.