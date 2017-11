Let's Sing 2018 debutterà il primo dicembre su Nintendo Switch

annunciano oggi che l’ultimo capitolo della serie Let's Sing,, sarà disponibile in Italia pera partire dal prossimo primo dicembre!

Sali sul palco virtuale di Let’s Sing 2018 insieme ai tuoi amici con il primissimo titolo Karaoke per Nintendo Switch! Divertiti con 30 dei brani più noti in cima alle classifiche, nuove caratteristiche e modalità come Mixtape o Feat e colleziona bellissimi avatar! Goditi la serata cantando in compagnia!

Con modalità di gioco migliorate quest’anno, Let’s Sing 2018 offre un passatempo per tutta la famiglia e tutti i livelli di abilità di canto! Cosa stai aspettando? Il palco è pronto, la musica è in sottofondo… adesso è il momento di cantare!