Let's Sing 2023: il party game 'canterino' si presenta in video, ecco i brani in scaletta

Dopo aver delineato i piani di Plaion per la Gamescom 2022, i vertici del publisher conosciuto originariamente come Koch Media sono lieti di annunciare Let's Sing 2023, il nuovo capitolo del celebre party game a tema musicale in sviluppo per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

In sviluppo presso Ravenscourt e Voxler, il titolo ci farà interpretare alcuni dei successi attuali più importanti e dei più grandi classici di tutti i tempi attraverso un percorso che si snoderà in ben 30 brani da cantare sia da soli che in compagnia di altri 7 utenti, con canzoni in in grado di pizzicare ciascuna le corde della nostalgia e delle "passioni sonore" dei giocatori.

La scaletta di Let's Sing 2023 comprenderà ad esempio "Bad Habits" di Ed Sheeran, "Complicated" di Avril Lavigne ed "Happier Than Ever" di Billie Eilish. Scorrendo la lista delle canzoni troveremo anche Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus con "Old Town Road", "Acapulco" di Jason Derulo, Rita Ora con "Your Song" e Charlie Puth con "How Long".

Maggiori dettagli sulla scaletta dei brani e sulle novità ludiche previste da Let's Sing 2023 verranno snocciolate da Ravenscourt nella Hall 9 della Gamescom 2022, con tanto di stand dove sarà possibile cimentarsi in sessioni di karaoke con gli altri spettatori della kermesse di Colonia.

Il lancio di Let's Sing 2023 è previsto entro fine 2022 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.