Let's Sing Queen ora disponibile: Freddie Mercury conquista PS4, Xbox One, Nintendo Switch

La musica dei Queen è immortale: lo sanno bene gli sviluppatori di casa Voxler, che ripropongono il proprio celebre franchise musicale con un capitolo interamente dedicato alla rock band britannica.

Con una selezione che spazia da Bohemian Rhapsody a Who Wants to Live Forever, passando per I Want It All, Innuendo e Somebody to Love, Let's Sing Queen sfida i giocatori a confrontarsi con la voce immortale di Freddie Mercury in una trentina di brani circa. Con un'ampia selezione di modalità, il titolo propone un'offerta rivolta sia agli amanti del single player sia a coloro che cercano una produzione karaoke-like da condividere con un affiatato gruppo di amici.

Tra esibizioni canore in solitaria e in duetto, multiplayer online e minigiochi, Let's Sing Queen è sia un gioco musicale sia un party game. Per ripercorrere alcuni dei migliori brani della discografia della band guidata da Freddie Mercury, i giocatori potranno utilizzare sia due microfoni compatibili USB sia i propri smartphone, grazie all'applicazione per dispositivi mobile dedicata, Let's Sing Microphone.

Let's Sing Queen è ora disponibile sul mercato videoludico, in esclusiva console. La produzione Voxler è infatti approdata su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: in apertura a questa news, potete visionare il trailer di lancio dedicato.