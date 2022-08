Lethal Honor Order of the Apocalypse: il brutale action/adventure arriva dalla Dark Age

Tra i videogiochi di HandyGames presentati nel reel d'apertura del THQ Nordic Digital Showcase 2022 figura anche Lethal Honor - Order of the Apocalypse, un nuovissimo action/adventure con visuale isometrica descritto come oscuro, brutale e punitivo.

Con uno stile artistico che riporta alla memoria le graphic novel della dark age dei supereroi degli anni '80, Lethal Honor - Order of the Apocalypse invita i giocatori ad affrontare dei combattimenti corpo a corpo contro creature arcane, facendo affidamento su una brutale forza fisica e "tonnellate" di abilità. Il gameplay prevede meccaniche di tipo rogue-lite, con cicli di morte e resurrezione in ambienti procedurali che portano allo sblocco di nuovi personaggi giocabili, ognuno caratterizzato da una storia unica e distintiva tutta da scoprire. Il sistema di progressione incoraggia inoltre a ritornare sui propri passi per visitare location già percorse alla ricerca di ricompense prima nascoste. Sono dodici gli scenari visitabili, ognuno con i propri nemici, eventi, trappole ed oggetti unici. L'avanzamento è inoltre scandito dall'apparizione di tavole di fumetti, perfettamente integrate nel gameplay senza interruzioni.

Potete farvi un'idea più precisa sul gioco guardando il trailer dell'annuncio e le immagini raccolte nella galleria in calce. Lethal Honor - Order of the Apocalypse è in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma la data d'uscita non è ancora nota. Nel frattempo, potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri di Steam.