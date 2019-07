I lettori dei dischi di PS5 e Xbox Scarlett hanno reso molto felice GameStop

L'arrivo della nuova generazione di console è molto atteso, non solo dai giocatori, ma anche dai rivenditori, visto l'inevitabile boom di vendite che ne scaturirà. Tra di essi, ovviamente, figura anche GameStop, che negli ultimi tempi sta faticando a far quadrare i conti, anche a causa del fisiologico calo delle vendite di PS4 e Xbox One.

In una recente intervista concessa a GameSpot, il Chief Customer Officer Frank Hamlin si è detto entusiasta della decisione di Sony e Microsoft di includere il lettore dei dischi sulle loro console di prossima generazione. Può sembrare scontato, ma erano in tanti negli ultimi tempi a temere il passaggio completo al digitale. L'adozione del formato fisico, chiaramente, consentirà a GameStop e ai rivenditori di continuare a vendere i giochi retail, un'importante fonte di guadagno per la catena di vendita tradizionale. "Io credo che sia Microsoft che Sony siano perfettamente consapevoli della necessità dei giocatori di avere a disposizione quell'opportunità", ha dichiarato Hamlin. "È come un collezionabile. Quella tangibilità è qualcosa di estremamente importante per l'esperienza di gioco. Non fornire ai clienti tale privilegio sarebbe sciocco, e credo che sia Microsoft che Sony lo sappiano bene".

Cosa ne pensate? Anche voi, come l'esecutivo di GameStop, siete felici che le due compagnie abbiano deciso di non abbandonare il formato fisico? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Xbox Scarlett verrà lanciata sul mercato giusto in tempo per le festività del prossimo anno. PlayStation 5, invece, è ancora priva di una finestra di lancio, sebbene tutti sembrino puntare al 2020. GameStop, tra l'altro, si è definita incredibilmente entusiasta anche per l'annuncio di Nintendo Switch Lite, console attesa per il prossimo 20 settembre.