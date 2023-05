LevanteFor il 27 e 28 maggio a Bari: il programma completo con tanti ospiti

Tecnologia, informatica, fumetti, videogiochi e musica e cultura pop, sono questi gli elementi che animeranno la prima edizione di LevanteFor, l'evento in programma alla Fiera del Levante di Bari sabato 27 e domenica 28 maggio. Ecco il programma completo della manifestazione, con tanti ospiti e appuntamenti speciali per i visitatori.

Il programma di LevanteFor prevede per la giornata di sabato 27 maggio numerosi appuntamenti tra cui il talk Il multiverso delle passioni con Gian Marco De Francisco, Lorenzo Zambetti e altri curatori aree tematiche moderano Domenico Bottalico e Giuseppe Lamola. O ancora, Lezione di manga "Corpo e dinamicità", il talk BariGioca: si può fare game-design in Puglia?

Spazio anche ai manga J-Pop in esclusiva a LevanteFor con le presentazioni di DanDanDan e Re:Zero con Alucyel (J-POP Manga) moderano Giuseppe Lamola e Domenico Bottalico. Spazio anche a QUEST WORLD: la nascita di un mondo collaborativo con le associazioni Tou Play, Compagnia d’Arme Stratos, ALA - Associazione Ludica Apulia, Assiah GDR e Giocatori Senza Frontiere.

Altro panel interessante riguarda L’influenza del manga nel fumetto occidentale con Giada Romano, Rozenberry, Andrea Dentuto, Alessandro Starace e Leonardo Berghella, modera Cesare Martini. Nel pomeriggio di sabato 27 maggio meet & greet con Nick Radogna, sempre in orario pomeridiano segnaliamo il talk Artificial Intelligence & Tech Non solo ChatGPT: lavorare con le AI con Marco Ungaro (artificial intelligence engineer). Chiude la giornata il concerto di Romina Falconi e Immanuel Casto in programma dalle 20.00 alle 22:00

La giornata di domenica 28 maggio è ugualmente interessante grazie alle lezioni di Origami, al panel dedicato al fenomeno Demon Slayer e alla proiezione del corto Proiezione del corto Jigen del regista pugliese Agostino di Cio con intervento del mangaka Andrea Dentuto. Sempre nel pomeriggio, lezioni di giapponese e l'incontro con Schettini - La Fisica che ci piace, fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Anche in questo caso a chiudere la giornata un buon concerto, Le Stelle di Hokuto si esibiranno a partire dalle 20:00.



Trovate il programma completo sul sito di LevanteFor, l'accesso (con orario 10.00 – 20.00) sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura della Fiera del Levante. Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code sarà possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.