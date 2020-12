Level-5 è al lavoro su un nuovo progetto, si tratta di Ni No Kuni 3?

Nel corso di una recente intervista, il presidente di Level-5, Akihiro Hino, ha parlato dei piani della software house per il prossimo anno e sembra che ci sia qualcosa di nuovo in cantiere.

Stando alle parole di Hino, il progetto in questione non è mai stato annunciato ufficialmente e ciò sta ad indicare che si tratta di un terzo gioco oltre a quelli già in sviluppo presso il team giapponese, ovvero Inazuma Eleven: Great Road of Heroes e Megaton-Kyuu Musashi. Purtroppo il presidente dell'azienda non ha voluto sbilanciarsi e non ha fornito alcun tipo di dettaglio su che tipo di gioco si tratti, ma ha confermato che lo sviluppo sta procedendo molto bene e non è quindi da escludere che l'attesa tra l'annuncio e l'effettivo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi potrebbe non essere poi così lunga. Se escludiamo i due titoli citati, la cui esistenza è ormai nota da tempo, possiamo ipotizzare che il progetto in lavorazione e ancora da annunciare sia legato in qualche modo a due delle IP più popolari della software house: Yo-kai Watch o Ni No Kuni.

