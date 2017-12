Level-5 al lavoro su un titolo di punta per celebrare il 20° anniversario

Parlando ai microfoni di Dengeki PlayStation, il CEO diAkihiro Hino ha dichiarato che lo studio sta lavorando a un nuovo gioco di punta per celebrare il 20° anniversario della compagnia. Di cosa potrebbe trattarsi?

Level-5, studio dietro lo sviluppo di titoli come Ni No Kuni e Yo-Kai Watch, festeggerà il suo 20° anniversario proprio nel 2018, svelando con l'occasione lo sviluppo di un nuovo gioco "maggiore". Dal momento che Akihiro Hino ha fatto questo annuncio ai microfoni di Dangeki PlayStation, è lecito supporre che il titolo in questione arriverà quantomeno su PlayStation 4.

Restando in attesa di ulteriori dettagli, secondo voi di quale gioco potrebbe trattarsi? A proposito di Level-5, ricordiamo che Ni No Kuni 2 sarà disponibile su PlayStation 4 e PC dal 22 marzo 2018.