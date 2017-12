Level-5: nel 2018 ci concentreremo su Nintendo Switch

Parlando ai microfoni di 4Gamer , il CEO diAkihiro Hino ha rivelato che la compagnia intenderà focalizzarsi sunel corso del 2018. Nuovi annunci in vista per la console ibrida della grande N?

Parlando dei piani futuri di Level-5, occasione in cui sono stati menzionati Inazuma Eleven Ares e Ni no Kuni 2, Akihiro Hino ha dichiarato che nel 2018 la compagnia si concentrerà su Nintendo Switch, evidentemente con l'intenzione di sviluppare nuovi giochi per la console.

Dal momento che pochi giorni fa lo stesso Akihiro Hino aveva parlato di un grande titolo Level-5 in produzione per il 20° anniversario della compagnia, ci domandiamo se il suddetto gioco non finirà per arrivare anche su Switch. Nell'attesa che vengano svelati ulteriori dettagli a riguardo, quale titolo Level-5 vi piacerebbe vedere sulla console Nintendo?