Level 5 e Netmarble annunciano Ni No Kuni Cross Worlds

Level-5 e Netmarble hanno annunciato di essere al lavoro su un gioco mobile basato sull'universo di No No Kuni, apparentemente intitolato Ni No Kuni Cross Worlds (titolo non ufficiale).

Il gioco verrà svelato ufficialmente durante il G-Star 2019, evento che si terrà in Corea del Sud dal 14 al 17 novembre. Ni No Kuni Cross Worlds presenterà una grafica in stile anime ottimizzata per i moderni display, un gameplay "social" basato sulla community e sulla conquista del Regno, con la possibilità di cooperare con altri giocatori per raggiungere i propri obiettivi.

Non mancheranno elementi collezionabili e meccaniche in stile GDR e Card Game, generi molto popolari su smartphone e tablet. Purtroppo gli elementi in nostro possesso finiscono qui Ni No Kuni Cross Worlds sarà pubblicato da Netmarble (e non da Bandai Namco, come accaduto con Ni No Kuni e No No Kuni 2), non sappiamo al momento se la compagnia abbia piani per una localizzazione in lingua inglese, il lancio sembra essere confermato per i soli mercati cinese e coreano.