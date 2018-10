Level-5: nuovo annuncio in arrivo per l'8 novembre?

Le attività della casa nipponica Level-5 sono sotto i riflettori da ormai un pò di tempo. Sembra però che presto potremo sapere qualcosa in più sui loro progetti.

All'interno dell'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu è infatti apparso un breve teaser relativo proprio a Level-5. Nel Magazine si fa riferimento all'eventualità che, in occasione delle celebrazioni del ventesimo anno di attività della Software House, questa possa annunciare il lancio di un gioco che in precedenza era stato cancellato. Una possibilità che sembrerebbe confermare un vecchio rumor, che indica questo anniversario come l'occasione in cui Level-5 avrebbe annunciato un nuovo titolo di punta.

Per informazioni più precise Famitsu rimanda al suo prossimo numero, in uscita in Giappone in data 8 novembre, all'interno del quale sarà presente uno speciale dedicata all'apprezzata Software House, dal titolo: "Un'intervista che guarda al passato con il Presidente Akihiro Hino! Un possibile reveal per questo Titolo?".

Ad ora non sono disponibili ulteriori dettagli, tuttavia possiamo divertirci a mettere insieme insieme alcuni indizi. Nel corso degli ultimi mesi si sono infatti avvicendati numerose notizie relative alle attività di Level-5. Nel corso della Primavera di quest'anno lo stesso CEO Akihiro Hino aveva infatti annunciato che il prossimo titolo della Compagnia avrebbe avuto un setting moderno e le proporzioni di un MMORPG. Nel medesimo periodo Level-5 aveva inoltre annunciato che i suoi prossimi giochi principali sarebbero usciti su Nintendo Switch.

Avete idee su quale potrebbe essere questo nuovo titolo misterioso?