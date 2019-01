Level 5 ha pubblicato un nuovo Trailer per Yo-Kai Watch 4

Il prossimo capitolo dell'apprezzata Saga Videoludica, Yo-Kai Watch 4, è stato annunciato da Level 5 nella Primavera del 2018.

Inizialmente atteso in Giappone nel corso dello stesso anno su Nintendo Switch, Yo-Kai Watch 4 è stato tuttavia oggetto di posticipazione ed è ora atteso nella Patria del Sol Levante nel corso della primavera 2019. Nel tempo trascorso dal suo annuncio, tuttavia, Level 5 non ha mancato di fornire interessanti informazioni relative al Gioco. La pubblicazione di alcuni Screenshot, di un primo Teaser Trailer e, inoltre, di alcune sequenze di Gameplay ha infatti permesso alla Community videoludica di farsi una prima opinione sullo stile grafico e sulla struttura di questo nuovo capitolo dell'apprezzata Saga.

A fornire ulteriori dettagli giunge ora un nuovo Trailer, da poco condiviso col pubblico dalla Software House nipponica. Nonostante una durata inferiore ai due minuti, al suo interno è possibile ritrovare alcuni scorci del mondo di gioco, oltre che alcuni dettagli relativi al sistema di combattimento. Come di consueto, potete visionare integralmente il video direttamente in apertura a questa news.

Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori, che, purtroppo, ad ora Level 5 non ha fornito conferme ufficiali in merito ad una pubblicazione di Yo-Kai Watch 4 in Occidente. Ad ora, dunque il nuovo capitolo della Saga è atteso sulla console ibrida della Casa di Kyoto esclusivamente in Giappone.