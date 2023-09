Level-5 scatenata: demo di Inazuma Eleven Victory Road e Decapolice al Tokyo Game Show

Level-5 ha preso parte al Tokyo Game Show 2023 con due giochi, ovvero Inazuma Eleven Victory Road e Decapolice, per entrambi i titoli lo studio giapponese ha mostrato una demo in azione con gameplay commentato dagli sviluppatori.

Nello specifico sono stati mostrati quasi dieci minuti di gameplay dello story mode di Inazuma Eleven Victory Road, protagonista Unmei Sasanami intento ad esplorare i corridoio e le sale della Nagumohara Junior High oltre alle strade della città.

Inazuma Eleven Victory Road è atteso su PlayStation 5, PS4, iOS, Android e Nintendo Switch, il gioco è stato annunciato nel 2017 con uscita prevista per il 2018 ma è chiaro che qualcosa non sia andato per il verso giusto e attualmente non c'è ancora una data di lancio fissata per questo progetto.

Il secondo gioco di Level-5 mostrato al TGS 2023 è Decapolice, per il quale è stata presentata una demo della durata di 40 minuti con una missione completa di questo action RPG a tinte oscure. Decapolice è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch ma anche in questo caso non c'è alcuna data di lancio prevista.

Entrambi i giochi dovrebbero vedere la luce nel 2023, almeno in Giappone, Level-5 sembra dunque puntare ad un lancio nel periodo autunnale o all'inizio dell'inverno.